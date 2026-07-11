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Srebrenitsa Soykırımı 31. yılında anıldı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 yıl önce, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" denildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 yıl önce, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda yer alan mesajda şunlar kaydedildi:

"31 yıl önce, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA
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