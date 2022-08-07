Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in (Gazze'de) halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde... - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in (Gazze'de) halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde...

Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in (Gazze'de) halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde...

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in (Gazze'de) halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz.

 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı: " İsrail'in ( Gazze'de) halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz."

AA / Emre Karaca - Güncel

İsrail Gazze Aksa Güncel Haberler

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