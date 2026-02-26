Haberler

Dışişleri Bakanlığı, 1992'deki sivillere yönelik Hocalı Katliamı'nı lanetledi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamın 34. yıl dönümünde bir açıklama yaparak bu vahşeti lanetledi ve hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi.

Dışişleri Bakanlığı, 1992'de sivillere yönelik gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nı lanetledi.

Hocalı Katliamı'nın 34. yıl dönümü'ne ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı'da yaşanan vahşet, vicdanlarda utanç verici kara bir leke olmayı sürdürmektedir. Katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını daima yüreğimizde taşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, Azerbaycan halkına taziyeler yinelendi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
