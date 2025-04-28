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Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Hamas'ı Zorladığı Iddiasını Yalanladı

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Hamas'ı Zorladığı Iddiasını Yalanladı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail basınında yer alan Hakan Fidan'ın Hamas'ı ateşkes konusunda zorlama iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail basınında yer alan "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı" iddiasını yalanladı.

Sözcü Keçeli, yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın dün Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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