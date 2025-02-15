Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda İki Bakanla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Yusuf ve Georgiev ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüştü.