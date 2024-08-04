Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Kuzey Sina Valisi ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'ı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da El Ariş'i ziyaret eden Hakan Fidan, Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer ile görüştü. Megawer Fidan'ı El Ariş Havalimanı'nda karşıladı.