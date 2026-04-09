Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Es-Sabah ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı es-Sabah ile telefonda bölgedeki durumu ve geçici ateşkesle ilgili gelişmeleri ele aldı.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer