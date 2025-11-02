Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Resmi Görüşmelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile görüşmeler yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak'a resmi ziyaret için giden Fidan, Meşhedani ve Zeydan ile ayrı ayrı görüştü.