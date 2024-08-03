Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Addis Ababa'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassi ile görüştü. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Addis Ababa'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi" denildi.