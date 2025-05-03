Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Fidan, Önder'in toplumsal barış için gösterdiği çabaların minnetle hatırlanacağını vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Toplumsal barış için gösterdiği çabalar her zaman minnetle hatırlanacaktır. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Fidan, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle, en önemlisi şahsiyetiyle milletimizin her kesiminin gönlünde yer edinmişti. Toplumsal barış için gösterdiği çabalar her zaman minnetle hatırlanacaktır. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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