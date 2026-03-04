Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ikby Başbakanı Barzani ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Irak ve IKBY'deki genel durumun yanı sıra bölgedeki gerginliklerle ilgili son gelişmeler ele alındı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi yaptı. IKBY Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Irak ve IKBY'deki genel durumun yanı sıra bölgedeki gerginliklerle ilgili son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Irak Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Irak ve IKBY'deki genel durumun yanı sıra bölgedeki gerginliklerle ilgili son gelişmeler ele alındı. Her iki taraf da bölgede barış, istikrar ve sükunetin korunmasının önemi hususunda mutabık kaldı."

Kaynak: ANKA
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
Putin'den savaş alameti gibi hamle: Ordudaki askeri personel sayısını artırdı

Putin'den savaş alameti gibi hamle! Resmen imzaladı
Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

Netanyahu'ya muhalefetten "karadan işgal" çağrısı! Hedef İran değil
İran, Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı gemiyi vurdu

İran'ın boğazda şakası yok! Savaştan Akdeniz ülkesi de nasibini aldı
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Casuslukla suçlanan isme şaşıracaksınız
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler