Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki Yanghang Camii ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Urumçi şehrindeki Yanghang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yanghang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti." ifadesine yer verildi.