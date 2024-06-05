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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki Yanghang Camii ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Urumçi şehrindeki Yanghang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Urumçi şehrindeki Yanghang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yanghang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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