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Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Priştine temasları çerçevesinde Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti. Fidan, Kosova'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi ve NATO Kosova Barış Gücü'nün karargahını ziyaret etti.

- Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kosova İslam Birliği'ne ziyaret

PRİŞTİNE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Priştine temasları çerçevesinde Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Priştine'de Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti. Bakan Fidan bugün Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya gelmiş, Türkiye'nin komutanlığını yürüttüğü NATO Kosova Barış Gücü'nün karargahını ziyaret etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hakan Fidan Priştine Kosova Nato

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