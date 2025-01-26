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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Bağdat'ta görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, ziyarette bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta Savunma Bakanı Abbasi ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci'yi ayrı ayrı kabul etti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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