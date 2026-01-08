Haberler

Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada ulusal birlik vurgusu yaparak, SDG'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini, aksi takdirde uluslararası aktörlerin bu durumu istismar etmesinin önüne geçilemeyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "( Suriye'de) Şimdi zaman ulusal birlik zamanıdır. SDG'nin bu noktada üzerine düşeni yapması lazım. Fakat onun yerine İsrail ile bir koordinasyon içerisinde, İsrail'in bölgemizde yürüttüğü 'böl, parçala, yönet' politikasına alet olacak bir aktöre dönüşmesi de maalesef tesadüf değil." dedi.

Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Suriye'nin Halep şehrinde meydana gelen olayların, Türkiye'nin son bir yıldır uyarılarda bulunduğu hususun tecelli etmesi olduğunu belirterek, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, zamana oynamak yerine Suriye'de entegrasyon sürecini hayata geçirmeye başlamış olsaydı bu olayların meydana gelmeyeceğine değindi.

PKK/YPG'nin bunun yerine, bulunduğu her yerde taviz vermeden kalma ve menfaatini ilerletme anlayışının kimseye fayda getirmediğine dikkati çeken Fidan, Suriye hükümetinin artık kendi yaralarını sardığını, terörle mücadele kapasitesini daha ileri taşıdığını ve belli konularda halkına hizmet götürdüğünü vurguladı.

Fidan, "(Suriye'de) Şimdi zaman ulusal birlik zamanıdır. SDG'nin bu noktada üzerine düşeni yapması lazım. Fakat onun yerine İsrail ile bir koordinasyon içerisinde, İsrail'in bölgemizde yürüttüğü 'böl, parçala, yönet' politikasına alet olacak bir aktöre dönüşmesi de maalesef tesadüf değil." diye konuştu.

Türkiye'nin Yemen, Somaliland, Sudan ve Suriye'de yaşananları aynı mercekten görmeye başladığını dile getiren Fidan, bunun Ankara'nın stratejik değerlendirmesi olduğunu sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
