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Bakan Fidan, Bulgar Mevkidaşı Petrova-Chamova ile Görüşecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan ziyareti kapsamında mevkidaşı Velislava Petrova-Chamova ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmesi planlanıyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan ziyareti kapsamında, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bulgaristan'da bir dizi temasta bulunacak. Fidan, Bulgar mevkidaşı Petrova-Chamova ile görüşmesinin ardından 12.20'da ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Fidan'ın temasları kapsamında, Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edilmesi de planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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