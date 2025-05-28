Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü yürekten kutluyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten ziyaret ettiğimiz Laçın'da, Azerbaycan bayrağının vatanın her karış toprağında özgürce dalgalandığını görmekten gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fidan ayrıca, ülkenin İstiklal mücadelesinde şehit olanları rahmetle, gazileri de minnetle andı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.