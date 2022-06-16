Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ?Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'na katılmak üzere geldiği Ohri şehrinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağ Başbakan yardımcısı ve Sermaye yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ?Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'na katılmak üzere geldiği Ohri şehrinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağ Başbakan yardımcısı ve Sermaye yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü. AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Makedonya Karadağ Güncel Haberler

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