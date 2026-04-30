Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, NPT 11. Gözden Geçirme Konferansı kapsamında temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, New York'ta düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) 11. Gözden Geçirme Konferansı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, NPT 11. Gözden Geçirme Konferansı vesilesiyle New York'ta bulunan Gümrükçü, Japonya, Kanada, Meksika, Hollanda ve Ukrayna dışişleri bakan yardımcılarıyla bir araya geldi.

Gümrükçü, öte yandan NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Boris Ruge, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Nakamitsu Izumi ve NPT Gözden Geçirme Konferansı Başkanı Büyükelçi Do Hung Viet ile görüştü.