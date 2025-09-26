Dışişleri Bakan Yardımcıları BM 80. Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcıları Nuh Yılmaz, Ayşe Berris Ekinci ve Zeki Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu çerçevesinde bulundukları New York'ta diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, dışişleri bakan yardımcıları BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen çeşitli toplantılara katıldı.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ekinci, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Temas Grubu'nun ilk toplantısına katılarak, İİT çerçevesinde Afganistan'la angajmana yönelik eşgüdümün güçlendirilmesinin altını çizdi.

Ekinci, ayrıca Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni ile Türkevi'nde bir araya gelerek, Fransa ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Gayriresmi Bakanlar Konseyi Toplantısı'na da katılan Ekinci, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu CICA'nın Asya'da güven artırıcı rolünü ve Yeniden Asya Girişimi temelinde bölgeye yönelik uzun vadeli taahhüdünü vurguladı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Filistin konulu Lahey Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Yılmaz, toplantıda yaptığı hitapta, Gazze'de yaşananların yalnızca bir insanlık trajedisi olmadığını, aynı zamanda uluslararası düzenin ahlaki çöküşünü teşkil ettiğini, İsrail'in Filistin'deki saldırganlığının, soykırımcı eylemlerinin ve bölgedeki yayılmacılığının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Gümrükçü de Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) Siyasi Direktörü Christian Turner??????? ile Türkevi'nde bir araya gelerek, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.