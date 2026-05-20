Hatay'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren kamyonet sürücüsü Turhan Sedef (57), aracının beton bloka çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antakya-İskenderun kara yolunun Kıcı mevkisinde 31 FZ 555 plakalı kamyonetin beton bloka çarpıp durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekibi, sürücü Turhan Sedef'in (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

Seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği öğrenilen Sedef'in cenazesi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
