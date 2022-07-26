Direğe bağlanan ve kuyuya düşen köpekler kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direğe bağlanan ve kuyuya düşen köpekler kurtarıldı

Direğe bağlanan ve kuyuya düşen köpekler kurtarıldı

ERZİNCAN'da zincirle direğe bağlanan ve kuyuya düşen köpekleri itfaiyeciler kurtardı.

 - Güncelleme:

ERZİNCAN'da zincirle direğe bağlanan ve kuyuya düşen köpekleri itfaiyeciler kurtardı.

Başbağlar Mahallesi'nde boş arazide üzeri kapalı ve bir kısmı çökmüş kullanılmayan kanalizasyon çukuruna düşen köpeğin sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye yönlendirilen Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri bir süre araştırdıktan sonra, düştüğü kuyuyu tespit ettikleri köpeği, bulunduğu yerden çıkardı. Sağlıklı olduğu görülen köpek yeniden doğaya bırakıldı. İtfaiyeciler, Kavakyolu Mahallesi'nde gittikleri bir başka ihbarda ise zincirle direğe bağlanmış bir köpekle karşılaştı. Uzun süredir bağlı olduğundan zincirin boynunu yaraladığı köpeğin, açlık ve susuzluk nedeniyle de bitkin olduğu belirlendi. İtfaiyeciler, zincirini koparıp kurtardıkları köpeği tedavi için Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait barınağa götürdü.


Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

Erzincan Belediyesi 112 Acil Çağrı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title