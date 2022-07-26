Direğe bağlanan ve kuyuya düşen köpekler kurtarıldı

ERZİNCAN'da zincirle direğe bağlanan ve kuyuya düşen köpekleri itfaiyeciler kurtardı.

Başbağlar Mahallesi'nde boş arazide üzeri kapalı ve bir kısmı çökmüş kullanılmayan kanalizasyon çukuruna düşen köpeğin sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye yönlendirilen Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri bir süre araştırdıktan sonra, düştüğü kuyuyu tespit ettikleri köpeği, bulunduğu yerden çıkardı. Sağlıklı olduğu görülen köpek yeniden doğaya bırakıldı. İtfaiyeciler, Kavakyolu Mahallesi'nde gittikleri bir başka ihbarda ise zincirle direğe bağlanmış bir köpekle karşılaştı. Uzun süredir bağlı olduğundan zincirin boynunu yaraladığı köpeğin, açlık ve susuzluk nedeniyle de bitkin olduğu belirlendi. İtfaiyeciler, zincirini koparıp kurtardıkları köpeği tedavi için Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait barınağa götürdü.