Dinar'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, S.A (53) idaresindeki 03 FT 847 plakalı otomobil, Aktoprak köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Y.Ş (70) S.Y (59) ve D.Ç (49) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.