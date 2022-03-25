Dinar'da laptop çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Dinar'da laptop çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Kandemir - Güncel
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Dinar'da laptop çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Dinar'da iş yerinden iki laptop çaldıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Dinar'da iş yerinden iki laptop çaldıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Santral Mahallesi'ndeki bir iş yerinden iki laptopun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmada, laptopları çalanların yabancı uyruklu 2 kişi olduğunu tespit etti.

Kısa sürede gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler, çalınan laptopları da sahibine teslim etti.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Laptop, Güncel, Haberler

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