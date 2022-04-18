Dinar'da firari hükümlü yakalandı
AA - Mehmet Kandemir - Güncel
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Dinar'da hakkında 19 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Dinar'da hakkında 19 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte araması bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezinde 9 farklı suçtan 19 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Mehmet Kandemir - Güncel