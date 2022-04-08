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Dinar'da firari hükümlü yakalandı

AA - Mehmet Kandemir - Güncel
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Dinar'da firari hükümlü yakalandı

Dinar'da hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Dinar'da hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte araması bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezinde "uyuşturucu ve uyarı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Güncel, Haberler

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