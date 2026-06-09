Dilek Kaya İmamoğlu: Bir İnsanın Düşmesine Sebep Olacak Şekilde Müdahale Edilmesi ve Ardından Bunun Yok Sayılması Kabul Edilemez

(İSTANBUL) İBB Davası'nda salondan çıkarılırken jandarma tarafından itildiğini açıklayan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin eşi Dilek Kaya İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bir insanın düşmesine sebep olacak şekilde müdahale edilmesi ve ardından bunun yok sayılması kabul edilemez. Hukukun askıya alındığı, insan onurunun değersizleştirildiği hiçbir uygulamanın normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Adaletin herkes için eşit işlediği, kimsenin haysiyetinin çiğnenmediği bir Türkiye mücadelesinden de asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu hukuk işletilmek zorundadır" başlığıyla yapılan açıklaması şöyle:

"Hiç kimse; gözaltında ya da tutuklu bulunduğu bir süreçte, onurunu zedeleyecek ve güvenliğini tehlikeye atacak bir muameleye maruz bırakılamaz. Sevgili eşim Ekrem İmamoğlu'na yönelik bu davranış, yalnızca bir kişiye değil; hukuk devletine, insan onuruna ve adalet duygusuna yönelmiş ağır bir saygısızlıktır."

Bir insanın düşmesine sebep olacak şekilde müdahale edilmesi ve ardından bunun yok sayılması kabul edilemez. Hukukun askıya alındığı, insan onurunun değersizleştirildiği hiçbir uygulamanın normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Adaletin herkes için eşit işlediği, kimsenin haysiyetinin çiğnenmediği bir Türkiye mücadelesinden de asla vazgeçmeyeceğiz"

Kaynak: ANKA