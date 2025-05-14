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Dilek İmamoğlu: 'Silivri, Haksızlıkların Simgesi Haline Geldi'

Dilek İmamoğlu: 'Silivri, Haksızlıkların Simgesi Haline Geldi'
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CHP’nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, Silivri zindanlarının demokrasi mücadelesinin simgesi olduğunu ve bu günlerin biteceğine inandığını ifade etti.

(İSTANBUL) - Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Silivri zindanları, bu ülkenin demokrat, dürüst, haksızlık karşısında susmayan insanların adresi oldu. Silivri, gözü yaşlı annelerin, sevdikleriyle kavuşmayı bekleyen eşlerin, annelerinin, babalarının hasretini çeken çocukların ziyaret merkezi oldu. Ama bu günlerin bitmesi yakındır." dedi.

CHP, Silivri'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Mitingde konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, şunları söyledi:

"Silivri, son yıllarda ülkemizde yaşanan haksızlığın, hukuksuzluğun bir simgesi haline geldi. 'Silivri soğuktur' sözü, demokrasi mücadelesi veren herkesin üzerine kurulan baskının bir ifadesi oldu. Silivri zindanları, bu ülkenin demokrat, dürüst, haksızlık karşısında susmayan insanların adresi oldu. Silivri, gözü yaşlı annelerin, sevdikleriyle kavuşmayı bekleyen eşlerin, annelerinin, babalarının hasretini çeken çocukların ziyaret merkezi oldu. Ama bu günlerin bitmesi yakındır. Bu ülkeyi demokrasinin ışığıyla, eşit, adil ve aydınlık yarınlara taşıyacak umut, inanıyorum ki Silivri'nin simgeleştiği demokrasi mücadelesinde olacaktır. Selam olsun haksızca, hukuksuzca tutsak edilenlere. Büyük bir demokrasi mücadelesi verenlere selam olsun. Dayanışmanın gücüyle Silivri'dekilerin gönlünü ısıtanlara selam olsun. Selam olsun haktan, hukuktan, adaletten yana olanlara. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, güzel günler çok yakında. Kalın sağlıcakla. Hepinizi çok seviyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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