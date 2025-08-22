Dikmen'de Trafik Güvenliği Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi
Sinop'un Dikmen ilçesinde trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kaymakam Oğuzhan Doğancı'nın katılımıyla yapılan etkinlikte sürücülere trafik kurallarının önemi hatırlatıldı, broşürler dağıtıldı ve reflektif yelekler hediye edildi.
Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği iş birliğiyle ilçedeki trafik uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.
