Dikmen'de Evde Sağlık Hizmetleri İçin İstişare Toplantısı Düzenlendi

Sinop'un Dikmen ilçesinde Evde Sağlık Hizmetleri'nin kalitesini artırmak amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Oğuzhan Doğancı başkanlığında makamda düzenlenen toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda mevcut durum, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan sürdürülebilir bir hizmet ağı oluşturmak için atılacak adımlar planlandı.

Yetkililer, halka daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği içinde çalışılacağını vurguladı.