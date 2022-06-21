Dikili açıklarında 100 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Dikili açıklarında 100 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Oben Ulu - Güncel
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Dikili açıklarında 100 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 100 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 100 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi kıyısından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İtalya bandıralı yatta kaçak göçmenleri fark etti. Yat durdurulurken, yedeklenen bot ve yakalanan kaçak göçmenler, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kimlik tespiti yapılan İran ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, daha sonra ise jandarmaya teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Oben Ulu - Güncel

Çandarlı İtalya Dikili Güncel Haberler

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