Dijital Eşitsizlikler Derinleşiyor: BM Raporu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), dünya genelinde internet kullanıcı sayısının istikrarlı biçimde arttığını ancak dijital eşitsizliklerin derinliğini koruduğunu bildirdi.

ITU, 2025 Gerçekler ve Rakamlar başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, "Dünya genelindeki çevrim içi nüfus 2025'te 240 milyondan fazla arttı." denildi.

Yeni tahminlerin dijital bağlantının genişlemeye devam ettiğini gösterdiği aktarılan raporda, internet kalitesindeki farklılıkların kullanıcıların çevrimiçi deneyimini etkilediğine dikkati çekildi.

Raporda, "Dünya genelinde, 2025'te tahmini 6 milyar insan (dünya nüfusunun yaklaşık dörtte üçü) internet kullanıyor. Bu rakam, 2024 yılında revize edilen 5,8 milyar tahmininden daha yüksek ancak 2,2 milyar insan çevrim dışı kalıyor. Bu rakam, 2024 yılında revize edilen 2,3 milyar tahmininden daha düşük. Küresel internet kullanıcı sayısı artıyor ancak eşitsizlikler temel dijital uçurumları derinleştiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Yapay zeka gibi gelişen teknolojilerden herkesin gerçek anlamda yararlanabilmesi için dijital altyapının güçlendirilmesi gerektiği aktarılan raporda, uygun fiyatlı hizmetlerin sunulması ve beceri eğitimine erişimin önemine işaret edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, "Dijital teknolojilerin günlük yaşamın büyük bir bölümünde vazgeçilmez olduğu bir dünyada, herkesin çevrim içi olmanın avantajlarından yararlanma fırsatına sahip olması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Bogdan-Martin, şunları kaydetti:

"Bu rapor, günümüzün dijital uçurumlarının hız, güvenilirlik, uygun fiyat ve beceriler tarafından nasıl tanımlandığını vurguluyor. Evrensel bağlantı misyonumuza doğru ilerlerken bunların hepsine öncelik vermeliyiz."