Haberler

Dijital Eşitsizlikler Derinleşiyor: BM Raporu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapora göre, dünya genelinde internet kullanıcı sayısı artıyor ancak dijital eşitsizlikler devam ediyor. 2025'te 6 milyar insanın internet kullanacağı tahmin ediliyor, ancak 2,2 milyar kişi çevrimdışı kalacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), dünya genelinde internet kullanıcı sayısının istikrarlı biçimde arttığını ancak dijital eşitsizliklerin derinliğini koruduğunu bildirdi.

ITU, 2025 Gerçekler ve Rakamlar başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, "Dünya genelindeki çevrim içi nüfus 2025'te 240 milyondan fazla arttı." denildi.

Yeni tahminlerin dijital bağlantının genişlemeye devam ettiğini gösterdiği aktarılan raporda, internet kalitesindeki farklılıkların kullanıcıların çevrimiçi deneyimini etkilediğine dikkati çekildi.

Raporda, "Dünya genelinde, 2025'te tahmini 6 milyar insan (dünya nüfusunun yaklaşık dörtte üçü) internet kullanıyor. Bu rakam, 2024 yılında revize edilen 5,8 milyar tahmininden daha yüksek ancak 2,2 milyar insan çevrim dışı kalıyor. Bu rakam, 2024 yılında revize edilen 2,3 milyar tahmininden daha düşük. Küresel internet kullanıcı sayısı artıyor ancak eşitsizlikler temel dijital uçurumları derinleştiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Yapay zeka gibi gelişen teknolojilerden herkesin gerçek anlamda yararlanabilmesi için dijital altyapının güçlendirilmesi gerektiği aktarılan raporda, uygun fiyatlı hizmetlerin sunulması ve beceri eğitimine erişimin önemine işaret edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, "Dijital teknolojilerin günlük yaşamın büyük bir bölümünde vazgeçilmez olduğu bir dünyada, herkesin çevrim içi olmanın avantajlarından yararlanma fırsatına sahip olması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Bogdan-Martin, şunları kaydetti:

"Bu rapor, günümüzün dijital uçurumlarının hız, güvenilirlik, uygun fiyat ve beceriler tarafından nasıl tanımlandığını vurguluyor. Evrensel bağlantı misyonumuza doğru ilerlerken bunların hepsine öncelik vermeliyiz."

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.