Haberler

Aydın'da sahte vekaletnameyle arsa satmaya çalışan 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte vekaletname düzenleyerek Almanya'da yaşayan bir kişinin arsalarını satmaya çalışan 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte vekaletname düzenleyerek Almanya'da yaşayan kişinin arsalarını satmaya çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan ve haberi olmadan Didim'deki arsalarının satılmaya çalışıldığını öğrenen Mehmet I, Türkiye'ye gelerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada Mehmet I. adına sahte kimlik düzenlendiği, kendisine benzeyen bir dublör ayarlandığı, berbere giden söz konusu kişinin saç ve sakal kesimi olarak da müştekiye benzetildikten sonra notere götürülüp vekaletinin çıkarıldığı belirlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında bir avukatın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu

Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan 'Frankenstein' benzetmesi

Murat Ongun'dan mahkemede dikkat çeken benzetme