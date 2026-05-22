Düğünde havaya ateş açan 6 şüpheliye gözaltı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir düğünde havaya ateş ettikleri belirlenen 6 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yalıköy Mahallesi ve ilçe merkezinde düzenlenen düğünler sırasında tabanca ve tüfekle havaya ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 6 ev, 1 araç ve 1 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda, ruhsatsız ve seri numarası kazınmış 1 kurusıkı tabanca, çeşitli çaplarda toplam 145 tabanca mermisi, 55 santimetre uzunluğunda döner bıçağı ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı