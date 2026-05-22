Düğünde havaya ateş açan 6 şüpheliye gözaltı
Aydın'ın Didim ilçesinde bir düğünde havaya ateş ettikleri belirlenen 6 şüpheliden 4'ü, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan tutuklandı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Aydın'ın Didim ilçesinde, bir düğünde havaya ateş ettikleri belirlenen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest kalırken, mahkemeye çıkarılan; M.T., (23) Ş.B., (21), M.K (21), F.Ü., (20) 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan tutuklandı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı