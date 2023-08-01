Didim Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Etti
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Didim Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın katılımıyla vatandaşlara aşure ikram etti. İkram etkinliğine belediye başkanı, başkan yardımcıları ve ilçe başkanları da katıldı.
Didim Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.
Didim Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen aşure ikramına; Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim İyi Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel