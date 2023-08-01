Didim Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Etti

Didim Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın katılımıyla vatandaşlara aşure ikram etti. İkram etkinliğine belediye başkanı, başkan yardımcıları ve ilçe başkanları da katıldı.