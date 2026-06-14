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Şırnak'ta serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu

Şırnak'ta serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Dicle Nehri'ne giren 28 yaşındaki Velat Çetin, serinlemek için suya girdikten sonra gözden kayboldu. Arama kurtarma ekiplerince 500 metre uzakta cansız bedeni bulundu.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 28 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Akdizgin köyü mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Velat Çetin, serinlemek için girdiği nehirde bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Çetin'in cansız bedeni, suya girdiği yerin yaklaşık 500 metre uzağında bulundu.

Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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