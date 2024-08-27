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Dicle Nehri'nde bulunan ceset kayıp kişiye ait çıktı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde bulunan ceset, 4 gündür kayıp olarak aranan Murat Yıldız'a (31) ait çıktı. Cesedin, 24 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Yıldız'a ait olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde bulunan ceset, 4 gündür kayıp olarak aranan Murat Yıldız'a (31) ait çıktı.

Bismil ilçesi kırsal Korukçu Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin boğulduğu tespit edildi.

Cesedin, 24 Ağustos'ta Akpınar Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Murat Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Murat Yıldız Diyarbakır 3-sayfa Bismil Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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