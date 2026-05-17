Samsun'a şehit ateşi düştü: Polis memuru Erkan Tütüncüler şehit oldu

1) SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler'in acı haberi Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açılması sonucu şehit olan Erkan Tütüncüler'in Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Evli ve bir çocuk babası şehit polis memuru Tütüncüler'in baba ocağındaki evine Türk bayrağı asıldı. Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polislerimiz Samsun Bafralı hemşerimiz Polis Memuru Erkan Tütüncüler ve Polis Memuru Emrah Koç, silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Aziz şehidimiz Erkan Tütüncüler'in cenaze programı netleştiğinde siz kıymetli basın mensuplarımıza bilgilendirmede bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
