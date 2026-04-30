1) İZMİR'DE FRENİ BOŞALAN TIR, 9 ARACA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1'Sİ POLİS 4 YARALI (6)

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Bornova ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin de hayatını kaybettiği ve 1'i polis memuru olmak üzere 4 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen TIR'ın önüne başka bir TIR'ı katarak karşı şeride geçtiği ve büyük bir toz bulutunun oluştuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı