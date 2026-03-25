KAZA ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİ KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan 2 askerden Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26), memleketi Konya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan 2 askerden Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26), memleketi Konya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin annesi Gülender Akarsel, "Babanla, beni yalnız bıraktın kuzum" diye gözyaşı döktü.

Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in cenazesi, bugün memleketi Konya'ya getirildi. Akarsel için ikindi vakti Konya Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, kent protokolü, askerler, şehidin annesi Gülender ve babası Osman Akarsel, diğer aile bireyleri ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Tören alanına getirilen şehit oğlunun tabutuna sarılan 1'i kız 3 çocuk annesi Gülender Akarsel, "Şehit olacağın hiç aklıma gelmezdi, kuzum. Babanla, beni yalnız bıraktın kuzum" diyerek gözyaşı döktü. Akarsel, şehit oğlunun fotoğrafını öptü, sarıldı.

Şehit Selman Akarsel'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında şehitlikte toprağa verildi.

(

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
