Şehit Binbaşı Taştekin'in Cenazesi Isparta'ya Getirildi

Güncelleme:
1) ŞEHİT BİNBAŞININ CENAZESİ ISPARTA'YA GETİRİLDİKATAR- Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in cenazesi, Isparta'ya getirildi.

Askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, törenle karşılandı. Buradaki törene Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milletvekili Hasan Basri Sönmez, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi uçaktan indirildikten sonra annesi Sezen Taştekin, babası Ali Taştekin ve eşi Nergis Taştekin gözyaşlarına boğuldu.

'OĞLUM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM'

Şehit Sinan Taştekin'in cenazesi, Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada görevli kadın komutan, anne Sezen Taştekin'e "Yürüyebilecek misiniz?" diye sordu. Taştekin ise "Yürürüm ben, oğlum için her şeyi yaparım" dedi. Şehidin cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek morga kondu.

Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in cenazesi, bugün ikindi vakti 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kılınacak namazın ardından Isparta Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yok artık Yamal

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı

Yer: Konya! Boğarak öldürdüğü babasının cesediyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler