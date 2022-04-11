DHA'nın gündeme getirdiği büyük orman vurgunuyla ilgili müfettiş görevlendirildi

DALAMAN, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, 29 Mart'ta Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu dahil 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından ortaya çıkan, DHA'nın gündeme getirdiği 3 milyon liralık orman vurgununa ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nce inceleme başlatılması için müfettişler görevlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart'ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa Kaya dahil 25 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el koyuldu.

"Müfettiş raporlarına göre işlem tesis edilecek ve sonucundan kamuoyu bilgilendirilecektir. Gerek 2019 yılında çıkan Dalaman ve Fethiye ilçelerini kapsayan yangın, gerekse adli soruşturmaya konu diğer olaylara ilişkin yetkili cumhuriyet savcılığınca yürütülen adli tahkikat devam etmekte, ayrıca soruşturmaya konu hususlarla ilgili idari soruşturma da büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Basın-yayın organlarına yansıdığı şekilde şüpheliler hakkında henüz yargısal anlamda kesinleşmiş bir karar söz konusu değildir. Hukuk sistemimizin mevcut durum hakkında en doğru kararı vereceğine olan inancımız tamdır. Kurum olarak, sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve yargının vereceği karar doğrultusunda üzerimize düşeni yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."