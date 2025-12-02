BORSADA MANİPÜLASYON OPERASYONUNDA ESKİ FUTBOLCU GÖKHAN GÖNÜL VE İLLÜZYONİST AREF GHAFOURİ DE GÖZALTINDA

İSTANBUL'un bazı bölgelerinde ve boğaz çevresinde etkili olan sis havadan görüntülendi. Kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alınırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutlarının altında kaldı.

