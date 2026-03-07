Haberler

Erdoğan Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Yemeğinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEVLET HİMAYESİNDEKİ ÇOCUKLARLA İFTARDA BULUŞTUİSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEVLET HİMAYESİNDEKİ ÇOCUKLARLA İFTARDA BULUŞTU

İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen programda çocuklar çeşitli etkinliklere katılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen iftar programında devlet himayesindeki çocukları ağırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı programda Erdoğan çifti, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. İftarın ardından bir çocuk yemek duası okudu. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen 23 çocuk, kendileri için hazırlanan Hacivat-Karagöz oyununu izledi. Program kapsamında çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve çikolata ikram edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜN KUTLADILAR

Programda çocuklar, geçen hafta 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de kutladı. Bir kız çocuğu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve bölgede yaşanan dramı anlatan yazdığı şiiri okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirin ardından çocuğu 'Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel' diyerek tebrik etti. 'Kabe'de Hacılar' isimli ilahiyi seslendiren çocuklara ise Erdoğan 'Maşallah' diyerek karşılık verdi.

MERAK ETTİKLERİNİ SORDULAR

Program sırasında çocuklar, Türkiye'nin yerli ve milli projeleri hakkında merak ettikleri soruları da yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların TOGG ile ilgili sorularını yanıtlarken Emine Erdoğan da özellikle Sıfır Atık Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan, doğal kaynakların doğru kullanılması gerektiğini belirterek, "Dünyadaki kaynakları hepimize yetecek şekilde kullanalım. Çöplerimizi ve dökülen yaprakları kompost yaparak gübre elde ediyoruz. Bu sayede kimyasal gübreden uzaklaşıyoruzö dedi.

Çocuklar, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve Sıfır Atık Projesi'ni konu alan bir resim tablosunu Emine Erdoğan'a hediye etti. Çocuklar, 'İlimde ve bilimde ortaya konulan başarılara, devletimizin yetiştirdiği çocuklar olarak bizim de katkı sağlayacağımızı ve bu uğurda azimle çalıştığımızı ifade etmek istiyoruz' dedi. Program sonunda çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür mektuplarını takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklara giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu

200 kişinin peşinde olduğu emlakçının sonu çok kötü bitti
Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt

Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı

Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek anlaşma
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı

İsrail'i değil İran'ı kınadı