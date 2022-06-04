DHA ekibi, Sehi Ormanları'nın güvenliğinin sağlandığı üs bölgesini görüntüledi - Haberler

TERÖR Örgütü PKK'nın sözde 'Garzan Eyaleti' olarak adlandırdığı Sehi Ormanları bölgesi, yürütülen 'Eren' ve 'Yıldırım' operasyonlarıyla teröristlerden temizlendi. 38 yılda 170 terör olayının yaşandığı Sehi Ormanları, artık ASELSAN'ın geliştirdiği modüler üs bölgeleriyle korunuyor. Kurulan Gazitepe ve Kapı Tepe üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik 7 gün 24 saat el tetikte gözetleme yapıyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Hizan ilçesinin sınırından başlayan bir tarafı Siirt'in Baykan, bir tarafı ise Diyarbakır yönüne doğru uzanan binlerce kilometrekarelik alana sahip Sehi Ormanları, teröristlerden temizleniyor. Bölgedeki ilk eylemini 15 Kasım 1984'te Sehi Ormanları bölgesindeki Sarıkonak köyündeki jandarma karakoluna yapan terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırılarda, bugüne kadar 33 güvenlik görevlisi şehit oldu, 31 vatandaş öldü, 62 güvenlik görevlisi ile 12 vatandaş ise yaralandı. Mehmetçiğin operasyonlarında ise 127 terörist etkisiz hale getirildi.

"Bölücü terör örgütü mensuplarınca Sehi ana barınma alanı olarak büyük öneme sahiptir. PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Sehi Ormanları, ana barınma alanı, sözde orta sahaya bölücü terör örgütü mensubu aktarımı ve geçiş güzergahı olarak kullanıldığından örgüt için hayati önem kazanmıştır. Gazitepe ve Kapı Tepe üs bölgelerinin kurulması ile birlikte bölgede alan hakimiyeti sağlanarak, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanları ortadan kaldırılmıştır. ve bölge emniyetli hale getirilmiştir. Bölgenin sürekli kontrol altına alınması ile teröristlerin eylem arayışı faaliyetleri ise ortadan kalkmıştır. Terör tehdidinin ortadan kalkması ile birlikte Sehi Ormanları bölgesinde yaşayan halkın, yeniden tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerine başladı. Çevre illerden gelen göçerler bölgedeki yaylaları kullanmaya başladı, ayrıca bölgede 1998 yılında planlanan Kayalıbağ-1 ve Kayalıbağ-2 göletinin projelendirme çalışmalarına da yeniden başlandı."