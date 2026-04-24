KİLİS'te, fıstık bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kilis-Elbeyli kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. M.G.Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 32 FP 225 plakalı otomobil, fıstık bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, sürücü ile otomobildeki F.Ş., C.E. ve M.G.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı