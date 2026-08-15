Uzunköprü'de Buğday Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde şoförünün kontrolünü yitirdiği buğday yüklü kamyon devrildi. Kazada, kamyon şoförü İ.E., yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Havsa-Uzunköprü kara yolu Parpudar rampası yakınlarında meydana geldi. Edirne'den yüklediği buğdayı İzmir'e götürmek üzere yolan çıkan İ.E. yönetimindeki 35 CNE 093 plakalı kamyon, Parpudar rampası yakınlarında şoförünün virajı alamaması yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü İ.E., ambulans ile Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren İ.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı