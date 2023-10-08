Devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen beton mikserin sürücüsü Faik Yılancı hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faik Yılancı yönetimindeki 06 DLH 648 plakalı beton mikseri, Mülk köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Faik Yılancı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Faik Yılancı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.