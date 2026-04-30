Kütahya'da ATV kazası: 1 ölü

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Havva Koç, (52) kullandığı ATV'nin devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Karbasan-Düşecek köyleri arasındaki arazi yolunda meydana geldi. Havva Koç, arazide bulunan ağılındaki hayvanlarına bakmak üzere ATV ile yola çıktı. Koç'un kullandığı araç, arazi yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Koç, devrilen aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

